Anomalya sa pamamahagi ng cash sa sumukong rebelde iimbestigahan

Inihayag ng Office of the Presidential Adviser on Peace, Reconciliation and Unity na magsasagawa ito ng imbestigasyon sa napaulat na mga anomaliya sa pamamahagi ng P100,000 cash grant para sa mga sumukong rebelde.

Ayon kay Presidential Peace Adviser Carlito Galvez Jr., hindi kukunsintihin ng pamahalaan ang anumang gawain ng korupsiyon o iregular na mga transaksiyon na makakasira sa kapakanan ng mga miyembro ng MILF.

Kung matatandaan, isiniwalat ni Committee on National Defense and Security, Peace, Unification, and Reconciliation chairperson Senator Jinggoy Estrada na nakatanggap siya ng mga ulat na 50 percent ng P100,000 na tulong para sa mga rebeldeng nagbalik loob sa gobyerno mula sa Moro Islamic Liberation Front ay ibinigay umano sa mga commander.

Nakuha umano ng senador ang naturang impormasyon mula sa dating rebelde na kasapi ng MILF.

Sinabi naman ni Galvez na masusing iimbestigahan ang isolated case na ito at ipapaabot ang naturang isyu sa liderato ng MILF.

Sinabi naman ni MILF Peace Implementing Panel Secretariat Engineer Mahajirin Ali sa pagdinig sa Senado na kanila pang biniberipika ang naturang report at iginiit din na hindi kukunsintihin ng kanilang grupo ang naturang iligal na gawain.