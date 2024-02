Derrick Monasterio at Rayver Cruz, mga hari ng sablay?

Grabehan ang aglahi at libak ang ibinabato sa mga Kapuso star Derrick Monasterio at Rayver Cruz.

Si Monasterio ang pangunahing bidang lalaki sa “Makiling” na tinatanghal tuwing siesta time at si Cruz naman ang leading man sa primetime drama na “Asawa Ng Asawa Mo.”

Mga hari ng sablay ang turing kina young master Monasterio at Cruz dahil nga wala itong mga angking kahusayan pag dating sa pag-arte.

Tama lamang na Sparkle hunks ang turing mga ito pero ang kakulangan nila sa pagbibigay buhay, puso at katotohanan sa mga katauhan nila, sadyang tinimbang ka ngunit kulang.

Sabi nga sa Ekis, na ang pintatungkulan ay ang beloved ni Julie Anne San Jose na si Martin Del Rosario ang kasama sa eksena sa kanyang primetime drama: “Rayver Cruz in his taeng-tae acting. Naghahanap ng CR. Hahahaha! Sabi nga ni Martin, kalma. Kalma acting yarn?! Hahaha!”

Isa pang libak: “Parang awa niyo na, sukuan niyo na si Rayver. Baka kung sila ni Martin ang magjowa diyan baka pumalo ng 400K ang concurrent views. Chariz!”

Para naman kay Monasterio, na mala-the fast and furious ang mga aglahi sa Ekis, ilang nagmamataray na halimbawa: “When it comes to heavy drama acting, walang-wala as in WALEEEYYY talaga ang mga taga-Kamuning. Juice ko. Pumasa sa direktor ito.”

Eto pa: “Bakit ganun siya umiyak, parang naipitan ng itlog? Ang chaka! Amp!”

Dagdag talak pa: “Ilang taon na siyang artista pero bano pa ring umarte.”

At parang todo na talaga ito: “If ever magcollabn ulit ang ABSCBN at GMA, bigyang ng serye si Derrick at si Anj Salvacion.” Juicecolored! Hahahaha!

Ang acting ay isang skill na pwedeng matutuhan at maging mahusay dito. May mga palihan para mahasa ang talento sa pag-arte at dapat ang mag-aaral ay bukas ang isip at puso para maging mahusay.

Habang buhay, may pag-asa. Kaya sa tinagurian mga hari ng sablay sa pag-arte, sina Derrick Monasterio at Rayver Cruz, aral lang, isapuso at bigyang sinseridad at emotional commitment and truth ang mga katauhang ibinibigay sa inyo.

Kay swerte niyo nga na may pamunuan kayo na hindi sumusuko at nanalig sa inyong kisig at tindig na pang pangunahing bidang lalaki talaga.

***

Expected na maging pangmalakasang topic si Ria Atayde. Sino kaniyo si Ria Atayde?Ay! Ang savage niyo sa kanya! Hahahaha!

Engaged na kasi ito sa kanyang kasintahang si Zanjoe Marudo kaya ang happy wishes at mabuhay ang mga tunay na magmamahalan eh talagang literal na ipinukol sa dalaga ni Sylvia Sanchez.

Kung kailan, saan,paano ang mga kaganapan s akasalan, sa takda at tamang panahon, malalaman natin lahat.

Ang mga hopeless romantic, siempre pa, kilig na kilig sa pangyayaring ito sa magsing-irog. Welcome news indeed lalo na nga’t sunod-sunod ang mga relasyong ang kinauwian ay inihiwalay na ang dekolor at puti.

Ang siyento porsyentong sigurado, Ria will make a blooming and blushing bride at si Zanjoe eh perfection ang kaguapuhan bilang groom.

Mabuhay ang pagmamahalan niyong walang kapantay Ria Atayde at Zanjoe. Simula na ang ngayon, bukas at magpakailanman niyo. Ang saya-saya, di ba naman?