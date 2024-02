Davao region prone sa landslides

Inihayag ng Office of the Civil Defense na hindi bababa sa 2,669 na komunidad ang nanganganib sa posibleng landslides sa buong rehiyon ng Davao sa gitna ng tumataas na panawagan para sa gobyerno na mahigpit na ipatupad ang mga rekomendasyong nakabalangkas sa hazard map na ginawa ng Mines and Geosciences Bureau.

Kasunod ito nang isang malagim landslide kamakailan na kumitil ng maraming buhay sa mining village ng Davao de Oro province.

Ayon kay OCD-Davao Region director Ednar Dayanghirang, kailangan ng agarang tugon mula sa gobyerno para sa napipintong landslide disasters sa mga lugar na ito at para maiwasan ang isa pang sakuna tulad ng malawakang pagguho ng lupa na tumama sa mining village ng Masara sa bayan ng Maco sa Davao de Oro province noong Pebrero 6.

Samantala, hanggang alas-7 ng gabi noong Pebrero 18, iniulat ng provincial government ng Davao de Oro na nakarekoer ang disaster responders ng 98 na bangkay mula sa landslide area sa Barangay Masara, at patuloy na nagsisikap na mahanap ang walo pang nawawala.

Pumalo naman sa P1.19 billion ang halaga ng pinsala sa sektor ng imprastruktura dulot ng baha at landslide dahil sa mga pag-ulan sa Davao at Caraga region, ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council.

Bunsod nito, apektado ang 216 pasilidad habang napinsala naman ang 1,762 kabahayan.

Iniulat din ng ahensiya na mahigit 1.56 million kata sa Mindanao ang naapektuhan ng mga baha at mga pagguho ng lupa kung saan mahigit 200,000 indibidwal ang na-displace mula sa kanilang mga tirahan.

