Pinsala ng El Niño pumalo na sa P151.3-M

Iniulat ng Task Force El Niño nitong Lunes na umabot na sa P151.3 milyon ang halaga ng naitalang pinsala sa sektor ng agrikultura dahil sa patuloy na epekto ng El Niño phenomenon sa bansa.

Sinabi ni Presidential Communication Office Assistant Secretary Joel Villarama na ang Western Visayas at Zamboanga Peninsula ang higit na nagdurusa ngayon sa epekto ng El Niño na nakakaapekto sa 4,000 mga magsasaka.

Batay sa datos ng Department of Agriculture, humigit-kumulang 93 porsiyento ng pinsala ay sa bigas habang ang natitirang 6 porsiyento ay sa mais.

Para matulungan naman ang mga magsasakang apektado ang kabuhayan dahil sa naturang weather phenomenon, sinabi ni Villarama na direktang makakatanggap ng tulong mula sa DA at Department of Social Welfare and Development ang 4,000 magsasaka.

Ipinaliwanag din niya ang ilang alternatibong paraan sa pagsasaka para patuloy pa rin silang makapagtanim ng palay gaya ng alternate wetting at drying.

Bibigyan din ang mga ito ng alternatibong kabuhayan na maaari nilang pagkakitaan gaya ng pagbibigay ng domestic animals at livestocks.

Inaasahan na rin umano ng DA ang posibleng infestation sa ilang sakahan dahil sa matinding init.

Bukod sa direktang interbensyon, sinabi ni Villarama na inaayos din ng gobyerno ang mga irigasyon para matulungan ang mga magsasaka.