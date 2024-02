Nueva Ecija, Davao Occidental wagi

Pinasabog ng Nueva Ecija at Davao Occidental ang kani-kanilang mga karibal nang kaunti para palakasin ang kanilang tsansa sa playoff sa PSL President’s Cup juat kamakailan sa Filoil-EcoOil Center sa San Juan.

Ang Capitals ng Nueva Ecija ay naglabas ng 66 first-half points at itinakda ang tono para sa isang maagang kabiguan upang martilyo ang nakakumbinsi na 127-86 tagumpay laban sa San Pedro.

Ang Capitals ay tumakbo nang mahigpit laban kay Pablo Escobets sa simula pa lang, na nag-post ng mga pangunguna ng kasing taas ng 44 na puntos.

Ang kanilang tuluy-tuloy na opensiba na laro ay nabunsod ng kanilang prolific 61% shooting mula sa field (54-of-88) na nakaangkla sa kanilang solid transition game kung saan umiskor sila ng 38 puntos sa mga fast break kumpara sa 16 lamang para sa Pablo Escobets.

Nanguna sa pagsalakay ng Capitals ang anim na manlalaro na nauwi sa double figures sa pangunguna ni Michael Juico.

Ipinataw ni Michael Mabulac ang kanyang kalooban at nagtapos ng 16 puntos at pitong rebound habang nag-ambag si Billy Robles ng 15 puntos, na ginawa ang lahat maliban sa isa sa kanyang walong pagtatangka mula sa field.

Naisalpak ni Byron Villarias ang apat na three-point shot patungo sa pagtatapos na may 14 na marka habang sina Rob Celiz at Ralph Robin ay may 13 at 11 puntos, ayon sa pagkakasunod-sunod para sa Capitals, na umiskor ng 78 puntos sa loob ng shaded lane, 40 higit pa sa kanilang mga karibal.

Ang Capitals, na gumawa rin ng 42 assists kumpara sa 19 ni Pablo Escobets, ay nag-improve ng kanilang win-loss record sa 14-1, kalahating laro lamang sa likod ng solo leader at hindi pa natatalo si Biñan, na may bitbit na 13-0 card.

Ang Davao Occidental, samantala, ay umasa sa napakagandang pito nito para tuluyang talunin ang NKT, 114-80.

Nauwi sa double figures ang pitong manlalaro dahil madaling nilamon ng Tigers ang kanilang biktima, ang Sniper, ang nag-iisang walang panalong koponan sa ngayon na nakatanggap ng ika-14 na sunod na pagkatalo.

Ang top gun na si Justin Sanchez ay muling namuno sa opensa ng Davao Occidental sa kanyang pagbomba ng 20 puntos, para sumabay sa anim na rebounds, tatlong assists at tatlong steals.

Nakakuha siya ng sapat na suporta mula sa anim na iba pang manlalaro na umiskor ng 10 puntos o higit pa para sa Tigers, na nakamit lang ang kanilang ikawalong panalo sa 12 laro.

Nag-ambag si Theo Joshua Flores ng 15 points at limang rebounds, si Winston Ynot ang nagbigay ng spark mula sa bench at nagtala ng 13 markers.

Hindi nakuha ni Joseph Marquez ang rebound mula sa pagposte ng double-double performance nang tumapos siya ng 12 puntos at siyam na rebounds, habang si Kelly Nabong ay nakaalis na may 11 at sina Michael Canete at James Una ay may tig-10 sa dominating performance para sa Tigers, na umiskor. 76 puntos sa loob ng shaded lane, 44 na higit pa sa kanilang mga karibal.