PDEA: 63 public transport workers, positibo sa ilegal na droga
Nasa 63 na driver at konduktor ng pampublikong transportasyon ang nagpositibo sa paggamit ng ilegal na droga sa isinagawang nationwide drug testing campaign ng Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) bilang bahagi ng paghahanda para sa Undas 2026.
Ayon kay PDEA Director General Usec. Isagani R. Nerez, kabilang ang mga ito sa kabuuang 5,479 driver at konduktor na sumailalim sa sorpresang drug testing mula Oktubre 26 hanggang 31, 2026.
Sa 63 na nagpositibo, 62 ang gumamit ng shabu habang isa naman ang nagpositibo sa marijuana. Karamihan sa mga nasangkot ay mga tricycle, jeepney at bus driver, gayundin ang iba pang manggagawa sa pampublikong transportasyon.
Gayunman, mas mababa ng 12.5 porsiyento ang bilang ng mga nagpositibo ngayong taon kumpara sa 72 naitala noong 2025.
Isinagawa ang operasyon sa ilalim ng Oplan Harabas, sa pakikipagtulungan ng PDEA, Land Transportation Office (LTO) at Philippine National Police (PNP).
Layunin ng kampanya na matiyak ang kaligtasan ng mga pasahero at maiwasan ang mga aksidente sa kalsada sa pamamagitan ng pagtukoy at pagpigil sa mga driver na nagmamaneho sa ilalim ng impluwensiya ng ilegal na droga.