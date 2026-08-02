Naglabas ng guidelines ang Department of Labor and Employment (DOLE) kaugnay ng pagiging parte ng public entertainment industry ng mga kabataan edad 15 pababa, kasama ang vlogging sa social media at iba pang online platforms.
Sa ilalim ng Labor Advisory No. 12, Series of 2026, pinaalalahanan ng ahensya ang bawat employers maging ang mga magulang na dapat munang makakuha ng working permit ang mga musmos na nakikilahok sa content creation.
Anila, sa ilalim ng Republic Act No. 9231 protektado mula sa exploitation ang mga nagtatrabahong kabataan sa anumang uri ng platforms at hindi lang ang mga kasama sa tradisyunal na midya tulad ng telebisyon.
Sang-ayon din sa batas, pinapayagan lamang ang batang wala pang 15 taong gulang na magtrabaho kung kasama lamang niya ang kanyang mga magulang o legal na tagapag-alaga at mga miyembro ng kanilang pamilya o kung kailangan ang kanyang paglahok sa pampublikong libangan o pagbibigay ng impormasyon.
Ayon din sa advisory, responsable at may pananagutan ang magulang o legal guardian ng bata kung malalabag ang batas at karapatan nito.
Alinsunod din umano ang advisory sa pagpapa-igting ng kasalukuyang adminitrasyon na maprotektahan ang karapatan sa edukasyon, kalusugan, at kabuuang kapakanan ng mga kabataang nakikilahok sa tradisyunal at online media.