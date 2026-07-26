Nagsimula nang maipatupad nitong Sabado ang unang bahagi ng P85 dagdag sa pang-araw-araw na sahod ng mga manggagawa sa National Capital Region (NCR), ayon sa Department of Labor and Employment (DOLE).
Sa ilalim ng Wage Order No. NCR-27, unang ipinatupad ang P60 na dagdag-sahod kung saan para sa non-agriculture sector, umakyat na sa P755 ang pang-araw-araw na minimum wage mula sa dating P695.
Sa agriculture sector, service at retail establishments naman na may 15 pababang empleyado, at manufacturing na may mas kaunti sa 10 regular na manggagawa, tumaas sa P718 ang arawang sahod mula sa dating P658.
Inaasahang higit 1.1 milyong minimum wage earners sa Metro Manila ang makikinabang sa itinuturing na pinakamalaking wage hike sa rehiyon sa kasalukuyan.
Samantala, ang natitirang P25 para kumpletuhin ang P85 na dagdag-sahod ay magiging epektibo sa ika-20 ng Enero 2027. Pagdating ng petsang ito, aabot na sa P780 ang arawang sahod sa non-agriculture sector, habang magiging P743 naman sa agriculture at maliliit na negosyo.
Ayon kay DOLE Secretary Francis Tolentino, layunin ng wage order na palakasin ang purchasing power ng mga mamamayan at tulungan silang makasabay sa mataas na bilihin at singil sa kuryente. Pinaalalahanan din ng kalihim ang mga employer na may kaukulang parusa ang hindi pagsunod sa probisyon ng bagong wage adjustment.