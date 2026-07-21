Epektibo na ngayong araw ang panibagong big-time na taas-presyo sa mga produktong petrolyo.
Batay sa anunsyo ng Department of Energy (DOE), tumaas ng P11.77 kada litro ang presyo ng kerosene, P10.68 kada litro ang diesel, at P3.65 kada litro ang gasolina.
Upang mabawasan ang biglaang epekto sa mga motorista, ilang kumpanya ng langis ang nagpasyang ipatupad ang price adjustment nang paunti-unti.
Kabilang dito ang Seaoil Philippines Corporation at Pilipinas Shell Petroleum Corporation, na magsasagawa ng staggered o unti-unting pagpapatupad ng dagdag-presyo.