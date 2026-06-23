School shooting sa Tacloban, pinaghandaan ng mahigit isang buwan - PNP

Mahigit isang buwan umanong pinagplanuhan ng dalawang Grade 9 na estudyante ang pamamaril na naganap sa loob ng San Jose National High School sa Tacloban City kahapon.
Ayon kay PBGen. Jayson Capoy, Regional Director ng Eastern Visayas Police, lumalabas sa paunang imbestigasyon na nabuo na ng dalawang lalaking suspek, na may edad na 14 at 15, ang plano noong ikaw-1 ng Mayo pa lamang.
Batay sa mga mensaheng kanilang ipinagpalitan sa Messenger, pinag-usapan ng dalawa kung paano maipapasok nang palihim ang mga baril sa paaralan, kung kailan at saan sila magkikita upang isagawa ang pamamaril, at maging ang kanilang paniniwalang hindi sila mabibigyan ng mabigat na parusa dahil sila ay mga menor de edad.
Bukod sa anggulong bullying bilang posibleng motibo, sinisiyasat din ng Philippine National Police (PNP) ang posibilidad na naimpluwensiyahan ang isa sa mga suspek ng marahas na video game na GoreBox.