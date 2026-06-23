PBBM, nag-utos ng masusing imbestigasyon sa school shooting sa Tacloban

Pinaiimbestigahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Marcos ang naganap na insidente ng pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City.
Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, labis na ikinalungkot ng Pangulo ang naturang pangyayari kaya't ipinag-utos niya ang masusing imbestigasyon upang matukoy ang buong detalye ng insidente at mapanagot ang mga sangkot.
Binigyang-diin din ng Pangulo ang kahalagahan ng pagpapatibay ng seguridad at pagtiyak sa kaligtasan ng publiko sa lahat ng lugar, tanggapan, establisyimento, at lalo na sa mga paaralan.
Batay sa ulat, tatlong estudyante ang nasawi matapos pagbabarilin ng mga suspek na may edad 14 at 15 taong gulang.