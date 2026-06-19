Malakihang bawas-presyo sa langis, asahan sa susunod na linggo

Namumuro ang malaking bawas-presyo sa mga produktong petrolyo sa susunod na linggo.
Ayon sa Department of Energy (DOE), posibleng umabot sa P3 hanggang P5 kada litro ang rollback sa presyo ng gasolina. Samantala, tinatayang maglalaro sa P8 hanggang P10 kada litro ang magiging bawas sa diesel, habang P9 hanggang P12 kada litro naman ang maaaring ibaba sa presyo ng kerosene.
Ang inaasahang pagbaba ng presyo ay bunsod ng nilagdaang paunang kasunduang pangkapayapaan sa pagitan ng Amerika at Iran na naglalayong tuluyang wakasan ang tensyon at sigalot sa Gitnang Silangan.
Gayunman, maaari pang magbago ang mga nabanggit na presyo depende sa magiging resulta ng huling araw ng kalakalan sa pandaigdigang merkado.