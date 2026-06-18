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DYARYO TIRADA

DOJ, naglabas ng ILBO laban kina Tab Baldwin at iba pa

ATENEO basketball head coach Tab Baldwin is one of several Ateneo officials summoned by authorities in relation to the drowning incident that resulted in the death of two players.
ATENEO basketball head coach Tab Baldwin is one of several Ateneo officials summoned by authorities in relation to the drowning incident that resulted in the death of two players.PHOTOGRAPH courtesy of UAAP
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Pormal nang nilagdaan ng Department of Justice (DOJ) ang Immigration Lookout Bulletin Order (ILBO) laban kina Tab Baldwin, team manager Christopher Quimpo, at iba pang sangkot kaugnay ng nagpapatuloy na imbestigasyon sa pagkamatay ng dalawang manlalaro ng Ateneo basketball team.

Ayon kay Justice Secretary Frederick Vida, inatasan na ang Bureau of Immigration (BI) na mahigpit na bantayan at subaybayan ang anumang galaw o pagtatangka ng mga nabanggit na indibidwal na umalis ng bansa.

ATENEO basketball head coach Tab Baldwin is one of several Ateneo officials summoned by authorities in relation to the drowning incident that resulted in the death of two players.
ILBO request on Baldwin acknowledged by DOJ

Nilinaw ng kalihim na bagama’t hindi katumbas ng isang Hold Departure Order (HDO) ang ILBO, obligado pa rin ang Bureau of Immigration na agad na ipagbigay-alam sa DOJ sakaling may magtangkang bumiyahe palabas ng bansa ang alinman sa mga taong nasa ilalim ng lookout bulletin.

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