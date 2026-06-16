House Prosecution, naghain ng mga dokumento para sa pre-trial conference

Naisumite na ng House Prosecution Panel sa Senado ang 57-pahinang pre-trial brief kasama ang mga dokumentaryong ebidensiyang kanilang ihaharap sa nakatakdang pre-trial conference ng Senate Impeachment Court sa 18 Hunyo.
Personal na isinumite ni House Secretary General Cheloy Garafil ang mga pleadings sa ngalan ng 11 miyembro ng House Prosecution Panel.
Ayon kay Garafil, naghanda sila ng 29 na kopya ng mga dokumento na ipamamahagi sa 24 na senador na magsisilbing senator-judges sa impeachment proceedings.
Kasabay nito, isinumite rin ng prosecution team ang entries of appearance ng 10 pribadong abogado na tutulong sa House Prosecution Panel sa pagdinig.
Tumanggi naman si Garafil na ibunyag ang nilalaman ng pre-trial brief, dahil wala umano siyang awtorisasyon upang talakayin ang mga detalyeng nakapaloob sa dokumento.