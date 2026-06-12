PBBM sa Araw ng Kalayaan: ‘Huwag mapagod mahalin ang Pilipinas’

Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan sa Quirino Grandstand nitong Biyernes.
Sa kanyang talumpati, binigyang-diin ng Pangulo ang mahahalagang aral mula sa kasaysayan na dapat magsilbing gabay sa kasalukuyan upang higit pang mapaunlad ang bansa at mapatatag ang tunay na kasarinlan.
Ayon kay Pangulong Marcos, maraming hamon ang kinakaharap ng bansa sa usapin ng kalayaan at kaunlaran, kabilang ang katiwalian, pagkakawatak-watak, kahirapan, mga pandaigdigang suliranin, at mga banta dulot ng kalamidad at pagbabago ng klima.
Gayunpaman, naniniwala siyang mananatiling matatag ang mga Pilipino sa pagtindig para sa tama, pagmamalasakit sa kapwa, at pagbangon sa kabila ng mga pagsubok dahil likas na itong bahagi ng kanilang pagkatao.