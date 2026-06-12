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DYARYO TIRADA

PBBM sa Araw ng Kalayaan: ‘Huwag mapagod mahalin ang Pilipinas’

President Ferdinand Marcos Jr. approached Senate President Sherwin Gatchalian and made a handshake during the celebration of the 128th Philippine Independence Day on Friday at the Luneta Park.
President Ferdinand Marcos Jr. approached Senate President Sherwin Gatchalian and made a handshake during the celebration of the 128th Philippine Independence Day on Friday at the Luneta Park.Raffy Ayeng
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Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan sa Quirino Grandstand nitong Biyernes.

Sa kanyang talumpati, binigyang-diin ng Pangulo ang mahahalagang aral mula sa kasaysayan na dapat magsilbing gabay sa kasalukuyan upang higit pang mapaunlad ang bansa at mapatatag ang tunay na kasarinlan.

President Ferdinand Marcos Jr. approached Senate President Sherwin Gatchalian and made a handshake during the celebration of the 128th Philippine Independence Day on Friday at the Luneta Park.
Marcos calls Gatchalian ‘Senate president’

Ayon kay Pangulong Marcos, maraming hamon ang kinakaharap ng bansa sa usapin ng kalayaan at kaunlaran, kabilang ang katiwalian, pagkakawatak-watak, kahirapan, mga pandaigdigang suliranin, at mga banta dulot ng kalamidad at pagbabago ng klima.

Gayunpaman, naniniwala siyang mananatiling matatag ang mga Pilipino sa pagtindig para sa tama, pagmamalasakit sa kapwa, at pagbangon sa kabila ng mga pagsubok dahil likas na itong bahagi ng kanilang pagkatao.

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