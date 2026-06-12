Bianca de Vera nilait

Katakot-takot na bashing ang inabot ng starlet na si Bianca de Vera dahil lang hindi niya alam kung nasaan ang ICC or International Criminal Court.
Hindi nasagot ng “Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition” season 1 Kapamilya housemate ang jackpot round question kahit na nagbigay ng clue si Vice Ganda sa episode ng “It's Showtime” noon Miyerkules.
Tinanong si Bianca ni Vice Ganda kung saang bansa ipinalabas ang kauna-unahang episode ng “Big Brother.” Para hindi siya mahirapan, nagbigay pa ng clue si Vice Ganda kay Bianca and told her matatagpuan ito sa bansa kung nasaan naroon ang headquarters ng International Criminal Court o ICC.
Ang mabilisang sagot ni Bianca ay United States of America at United Kingdom. Mali ito dahil ang tamang sagot ay The Netherlands. With this, hindi nakuha ng Kapammilya starlet ang jackpot prize na P100,000.
Ayun, lait ang inabot ni Bianca sa social media.
“Ito n nga sinasabi Ni vice G, uulanin k tlga ng bash kpg nagkamali k Lalo n s madaling Tanung haha. HND tlga xa madaling Tanung, dahil s clue kaya naging madali xa haha.”
"Aral aral din po para maraming alam."
"Jusmio!!! Wala din tlagang alam sumali sa PBB pero hndi sure kung annong season na siya. Kaya doon sa tanong wala dib tlaga syang alam kaya anong aasahan?"
“May hint na nga eh, halatang wala alam sa politics. Pero Ang ganda mo parin.”
“May nabanggit na ngang ICC jusko hahaha.”
“Nakakagigil may clue na nganii ng ICC headquarters kapag updated ka sa mga news/politics alam mo na yun (Netherlands) hindi ata to updated sa nangyayari sa mundo hay nalang bianca! Taga saan kaba? Sa Mars? HAHAHAHAHA.”