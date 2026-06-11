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DYARYO TIRADA

Aftershocks sa Mindanao, lumampas na sa 3,000 - PHIVOLCS

IN PHOTOS | President Ferdinand R. Marcos Jr. and Education Secretary Sonny Angara inspected earthquake-hit schools in General Santos City to assess damages and oversee recovery operations. The administration is prioritizing the validation of facility safety to ensure the swift restoration of learning environments following the devastating magnitude 7.8 earthquake in Mindanao on June 8.
IN PHOTOS | President Ferdinand R. Marcos Jr. and Education Secretary Sonny Angara inspected earthquake-hit schools in General Santos City to assess damages and oversee recovery operations. The administration is prioritizing the validation of facility safety to ensure the swift restoration of learning environments following the devastating magnitude 7.8 earthquake in Mindanao on June 8.DepEd Philippines
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Mahigit 3,000 aftershocks na ang naitala sa Mindanao matapos ang malakas na lindol na tumama sa bahagi ng Maasim, Sarangani noong Lunes.

Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology (PHIVOLCS), ang pinakamalakas na naitalang aftershock ay umabot sa magnitude 6.4. Sa kabuuang bilang ng mga aftershocks, 790 ang natukoy ang eksaktong lokasyon habang 61 naman ang aktuwal na naramdaman ng mga residente.

Nauna nang ipinaliwanag ng PHIVOLCS na maaaring magpatuloy ang pagyanig dulot ng mga aftershock sa loob ng hanggang isang buwan matapos ang pangunahing lindol.

IN PHOTOS | President Ferdinand R. Marcos Jr. and Education Secretary Sonny Angara inspected earthquake-hit schools in General Santos City to assess damages and oversee recovery operations. The administration is prioritizing the validation of facility safety to ensure the swift restoration of learning environments following the devastating magnitude 7.8 earthquake in Mindanao on June 8.
Magnitude 7 na lindol, tumama sa General Santos at karatig-Lugar
IN PHOTOS | President Ferdinand R. Marcos Jr. and Education Secretary Sonny Angara inspected earthquake-hit schools in General Santos City to assess damages and oversee recovery operations. The administration is prioritizing the validation of facility safety to ensure the swift restoration of learning environments following the devastating magnitude 7.8 earthquake in Mindanao on June 8.
Bilang ng nasawi sa lindol sa Mindanao, umabot na sa 45
Mindanao Earthquake
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