Ryan Bang umaming hiwalay na sa girlfriend

Finally, inamin na ni Ryan Bang sa YouTube channel ng “It's Showtime” host na si Vice Ganda na hiwalay na sila ng dating fiancée na si Paola Huyong.
"Tinry kong ayusin. Kasi alam ko nu'ng panahon na 'yun hindi ko maintindihan ba't hindi dapat umabot ng ganito. I was trying, I was hoping, I was praying na maayos."
"Hindi ka makapaniwala at first?" Vice Ganda asked.
"Kasi biglaan e. Hindi ko siya nakita na mangyayari. Kasi akala ko mafi-fix. Pero sa relationship meron din akong kasalanan pero I never cheat. Hindi totoo 'yung sinasabi ng mga tao na 'yung may kutob eh," sagot ni Ryan.
"It was called off not because you cheated," say ni Vice Ganda.
"Never. I never [cheated]," marking pahayag ng host
"I never cheat at kahit hindi na 'yun even before I never cheat. Hindi ako ganu'n. Serious din ako sa relationship. But syempre meron din akong pagkukulang. Meron din akong kasalan. Siyempre grateful pa rin ako kasi sobrang bait nu'ng pamilya niya hanggang ngayon lalo na 'yung magulang niya. But I was talaga fixing and gusto din ng pamilya ko na i-fix but we found out na magkaiba pala kami ng kultura," dagdag na paliwanag ni Ryan.
Nang tanungin ni Vice Ganda kung ang feeling niya ay malaking bagay 'yung cultural differences, nag-agree si Ryan.
"Yes. Sabi ko, Pilipino ako. Pero 'yung pamilya ko pala kasi nasa Korea. So magkaiba pala 'yung paniniwala. Magkaiba 'yung gawi. Tsaka magkaiba pala 'yung thinking lalo na pagdating sa marriage. Siyempre mas marami akong pagkukulang but akala ko maaayos. I was hoping, I was praying, ginagawa ko ang lahat. Pumunta ako. Sinusubukan ko. Siyempre last, nakausap ko 'yung parents ko at parents niya. I got a sign na hinto muna. Space muna. Stop muna."