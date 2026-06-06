Win Gatchalian, 'kinilig' sa tambalang 'WinRi'

Kumakalat ngayon online ang pag-uugnay ng mga netizen kina Senator Win Gatchalian at Senator Risa Hontiveros, na may kasama pang hashtag na #WinRi.
Nakarating naman ito kay Gatchalian at sinabi niyang "nakakakilig" ang naturang pagtatambal.
"Nakakakilig at of course, para sa akin, malaking karangalan. Si Senator Risa ay isa sa pinakahardworking, napakasipag, matapang, at magaling na senador natin. Very serious sa trabaho. Para sa akin, it's an honor to be associated with her," aniya.
Lalong umingay ang kanilang tambalan ngayong nagpapasiklab na ang ilang grupo at indibidwal sa pangangampanya para sa pagkapangulo ni Hontiveros sa 2028. Nitong Biyernes lang ay inilunsad ng Akbayan ang “Risa Na!,” isang kilusan kasama ang mga manggagawa, magsasaka, transport groups, overseas Filipino workers (OFWs), mga estudyante, kabataan, at iba pang sektor.
“Handa na tayo sa pamumunong mas maayos, mas matatag, at mas maaasahan,” ani ng grupo.
Wika naman ng isang fan page na @WinRiOFC, "Ship responsibly. Para sa bayan."
Isa sa mga pinakatampok na at hinasang kaso ng dalawa ay ang imbestigasyon sa Philippine Offshore Gaming Operators (POGO) na kinasangkutan ng natiwalag na alkalde ng Bamban, Tarlac na si Alice Guo.
Sa ngayon, magkasama ang dalawa sa bagong majority bloc ng Senado sa ilalim ng pamumuno ni Gatchalian, na kamakailan lang ay itinalaga bilang bagong Senate President Pro Tempore.