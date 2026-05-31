Love triangle, nauwi sa saksakan

Patay ang isang lalaki matapos makipagsaksakan sa kasalukuyang kinakasama ng dati niyang live-in partner sa Antipolo City nitong Sabado ng hapon, ika-30 ng Mayo.
Nangyari ang insidente sa kahabaan ng J.P. Rizal Street sa Barangay Dela Paz bandang alas-3:45 ng hapon.
Batay sa paunang imbestigasyon at CCTV footage na nakuha mula sa isang malapit na computer shop, nakita ang biktima na pumasok sa establisimyento habang may dalang patalim.
Nang mapansin ng suspek ang pagdating ng biktima, agad itong tumayo at bumunot ng kutsilyo mula sa gilid ng kanyang shorts. Nagkaroon ng komprontasyon at nauwi ito sa saksakan, kung saan kapwa sila nagtamo ng sugat.
Ang biktima, na kinilala lamang sa alyas na Gilberto, ay nagtamo ng malalim na saksak sa dibdib. Samantala, ang suspek na nakilalang si alyas Anthony ay nasugatan malapit sa kanyang kilay.
Agad na isinugod sa ospital ang dalawang lalaki upang mabigyan ng lunas.
Ayon sa pulisya, ginagamot pa ang suspek nang isinasagawa ang imbestigasyon, habang ang biktima ay binawian ng buhay dahil sa tinamong sugat at idineklarang patay dakong alas-4:29 ng hapon.
Lumabas din sa karagdagang imbestigasyon na may matagal nang alitan ang dalawang lalaki. Ayon sa mga awtoridad, ang dating live-in partner ng biktima ay kasalukuyang kinakasama na ng suspek.
Matapos mabigyan ng lunas, dinala ang suspek sa Antipolo Component City Police Station para sa kaukulang proseso.
Kasalukuyan siyang nasa kustodiya ng pulisya habang inihahanda ng mga imbestigador ang mga kinakailangang dokumento para sa pagsasampa ng naaangkop na kaso sa Office of the City Prosecutor.