Babae, pinatay ng asawa; suspek, nagpatiwakal

Isang trahedya ang yumanig sa Barangay Wawa sa Tanay, Rizal matapos matagpuang patay ang isang mag-asawa sa loob ng kanilang bahay noong Linggo ng umaga.
Ang 37-anyos na biktima, na kinilala lamang sa alyas na Je, ay natagpuang nakahandusay sa kanilang kama at naliligo sa sariling dugo.
Samantala, ang 45-anyos na suspek, na kinilalang si alyas Jerry, ay natagpuan ding wala nang buhay matapos umanong magbigti gamit ang nylon na lubid sa loob ng parehong silid.
Bandang alas-nuwebe ng umaga nang puntahan ng ina ng suspek ang bahay ng mag-asawa, ngunit walang sumasagot. Dahil dito, nagpasya siyang pumasok at doon niya tumambad ang duguang katawan ng kanyang manugang at ang katawan ng kanyang anak na nakabitin.
Agad humingi ng tulong ang ina sa mga kapitbahay, na siya namang tumawag sa mga rumespondeng pulis.
Batay sa pahayag ng isa pang saksi, narinig umanong nagtatalo ang mag-asawa bandang alas-dose ng tanghali noong Sabado, ika-25 ng Abril.
Lumitaw na alitan ng mag-asawa ang posibleng motibo sa nasabing trahedya.