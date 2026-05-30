Pinalawak na TUPAD Program, tutulong sa Brigada Eskwela

Target ng Department of Labor and Employment (DOLE) na makapagdeploy ng 240,000 manggagawa upang tumulong sa pagsasaayos ng mga silid-aralan sa 5,000 paaralan sa buong bansa simula Hunyo 1.
Sa isang panayam, sinabi ni Labor Secretary Francis Tolentino na isasagawa ito kasabay ng Brigada Eskwela bilang paghahanda para sa nalalapit na pagbubukas ng klase.
Saklaw ng pinalawak na TUPAD program sa mga paaralan ang pagpipintura, paglilinis, pagkukumpuni ng mga pasilidad, at iba pang gawaing pang-maintenance, katuwang ang mga Parent-Teacher Association (PTA).
Ayon kay Tolentino, layunin din ng programang ito na makatulong sa pagpapasigla ng lokal na ekonomiya habang pinapalakas ang kampanya ng Brigada Eskwela sa buong bansa.