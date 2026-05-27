‘Bastusan' sa Senado: Remote voting, pinupuwersa para isalba sina Bato, Jinggoy, at Joel?

Sinuportahan ni dating Senate President Franklin Drilon ang pag-walkout ng minority bloc noong Martes, ika-26 ng Mayo, kasunod ng panukalang baguhin ang patakaran at pahintulutan ang mga senador na nahaharap sa pagkakakulong na bumoto na lamang online.
Sa isang pahayag, tinawag ito ng dating pinuno ng Senado bilang "tyranny of the majority," dahil isa umano itong malinaw na hakbang na direktang konektado sa kasong impeachment ni Vice President Sara Duterte. Binigyang-diin niya na ang mga articles of impeachment ay naipadala na sa mataas na kapulungan noong ika-13 ng Mayo, at nagtipon na ang Senado bilang isang impeachment court noong ika-18 ng Mayo.
Sumang-ayon din si Drilon kay Senador Erwin Tulfo, na kumuwestiyon sa pagmamadali sa usaping ito. Ito ay dahil tatlong miyembro mula sa 13-seat majority bloc ang posibleng hindi makaboto: si Senador Ronald "Bato" dela Rosa ay kasalukuyang "nagtatago" mula sa warrant of arrest ng International Criminal Court, habang inanunsyo naman kamakailan ng Office of the Ombudsman na sina Senador Jinggoy Estrada at Joel Villanueva ay nahaharap sa pagkakakulong dahil sa umano'y kinasangkutan nilang anomalya sa flood control project.
"Halimbawa, yung bank record ni Vice President. Kung humingi ng subpoena ang prosecution at hindi payagan ng presiding officer tapos i-appeal sa impeachment court, kailangan makakuha siya ng support ng majority kaya very crucial ito kaya minamadali," ani Drilon.
"This is ugly. I have never seen this kind of bastusan in the history of the Senate," dagdag pa niya.
Binanggit niya rin na ang iminumungkahing amiyenda ay unang iniharap noong ika-11 ng Mayo ngunit isinangguni sa Committee on Rules para sa masusing pagsusuri matapos itong tutulan ni Senador Juan Miguel Zubiri. Sa kabila nito, pinuwersa pa rin ni Senador Rodante Marcoleta ang panukala noong Martes para sa agarang pag-apruba.
"Patay na ang malayang diskurso sa Senado," wika niya.
"Sa aming kasaysayan, ito ay tyranny of the majority," dagdag pa niya.