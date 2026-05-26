5 patay sa karambola ng 3 sasakyan sa Isabela

Limang katao ang nasawi habang dalawa naman ang sugatan, kabilang ang isang bata, sa karambola ng tatlong sasakyan sa probinsya ng Isabela.

Batay sa imbestigasyon, lumihis sa linya ang isang Toyota Avanza at bumangga sa kasalubong na trailer truck.

Dahil sa tindi ng banggaan, sumabog ang harapang gulong ng truck dahilan upang mawalan ng kontrol ang driver nito at bumangga naman sa motorsiklong nasa likuran ng Toyota.

Apat na sakay ng Toyota ang agad na nasawi, habang nagtamo naman ng matinding sugat ang dalawa pang pasahero at ang rider ng motorsiklo, na kalaunan ay pumanaw rin.

Napag-alaman na magbabakasyon sana ang mga biktima nang mangyari ang aksidente.

