2 patay matapos araruhin ang bahay ng cargo truck sa Quezon

Dalawa ang nasawi matapos madaganan ng isang cargo truck ang isang bahay sa Brgy. Gumian, Infanta, Quezon.
Kinilala ang mga biktima na sina Antonio Ballesteros, 64-anyos, at Domingo Licop, 70-anyos.
Ayon sa ulat, nangyari ang aksidente bandang alas-singko ng umaga nitong Lunes nang mawalan umano ng kontrol ang cargo truck, bumangga, at tuluyang mahulog sa bahay kung saan naroon ang mga biktima.
Batay sa paunang imbestigasyon ng pulisya, naputol umano ang paa ng isa sa mga biktima dahil sa matinding pagkakaipit. Sugatan naman ang driver at pahinante ng truck at kasalukuyang nakakulong sa Infanta Municipal Jail.
Sa pahayag ng pahinante, sumabog umano ang gulong ng kanilang truck na naging sanhi ng aksidente. Iginiit din niya na hindi nakatulog ang driver habang nagmamaneho.