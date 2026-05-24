Gusali sa Pampanga, gumuho; mahigit 40 nawawala

Pinangangambahang nasa 30 hanggang 40 katao ang naipit sa ilalim ng mga bumagsak na konkretong bahagi matapos gumuho ang itinatayong siyam na palapag na hotel sa Teodoro Street, Barangay Balibago sa Angeles City, Pampanga, madaling-araw ng Linggo, 24 Mayo.
Dahil dito, nagsagawa ng malawakang search and rescue operation ang iba’t ibang ahensya ng pamahalaan.
Ang gusali, na nakatakdang gawing hotel o aparthotel, ay bumigay bandang alas-3 ng umaga, dahilan upang agad rumesponde sa lugar ang mga emergency personnel.
Kinumpirma ni Angeles City Information Officer Jay Pelayo na bagama’t hindi pa malinaw ang eksaktong sitwasyon sa ilalim ng mga guho, masinsinang isinasagawa ng mga awtoridad ang search and rescue operation.
Walong indibidwal na nasa paligid ng lugar nang mangyari ang pagguho ay matagumpay na nailigtas.