Bangkay ng 1 Malaysian sa gumuhong gusali sa Pampanga, narekober

Aram Lascano
Narekober ng mga search and rescue team ang isang bangkay mula sa gumuhong siyam na palapag na gusali sa Balibago, Angeles City, Pampanga nitong Linggo.

Ayon kay Rico Kwan Tiu ng Bureau of Fire Protection, ang nasawi ay isang Malaysian na person with disability (PWD).

Narekober ang mga labi sa ikalawang palapag ng hotel kung saan nanunuluyan ang naturang Malaysian national.

Ayon sa mga awtoridad, nakausap pa nila ang biktima sa pamamagitan ng telepono noong Linggo ng umaga bago ito namatay.

Tinatayang nasa 30 hanggang 40 katao ang pinaniniwalaang na-trap sa ilalim ng mga guho matapos gumuho ang siyam na palapag na construction site sa kahabaan ng Teodoro Street sa Barangay Balibago noong madaling-araw ng Linggo.

