DPWH flood control project sa Araneta Avenue, epektibo ayon kay PBBM

Umaasa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mababawasan na ang madalas na pagbaha sa Quezon City, partikular sa kahabaan ng Araneta Avenue.
Ito ang sinabi ng Pangulo matapos niyang inspeksyunin kasama si DPWH Sec. Vince Dizon ang proyekto ng DPWH na Oplan Kontra-Baha sa Araneta Avenue, isa sa mga lugar sa Metro Manila na madalas bahain.
Ayon sa ulat, napatunayang epektibo ang isinagawang drainage improvements ng DPWH matapos hindi bahain ang lugar kahit bumuhos ang malakas na ulan noong Sabado.
Ipinahayag din ng Pangulo na matapos ang mahigit 40 taon, maaari nang masabi na “wala nang baha” sa Araneta Avenue, na dati’y nagsisilbing bagsakan ng tubig at kadalasang nilulubog ng baha na umaabot pa sa lagpas-tao.
Tiniyak naman ni Pangulong Marcos na ipagpapatuloy ng DPWH ang mga proyekto laban sa pagbaha sa iba pang flood-prone areas upang maiwasan ang matinding pagbaha at mapanatili ang kaligtasan ng publiko.