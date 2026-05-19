Tibo, arestado matapos mambugbog ng 3-taong gulang na bata

Photo screenshot courtesy of the CCTV owner.
Arestado ang isang lesbian matapos mag-viral sa social media ang video ng umano’y pananakit niya sa 3-anyos na anak ng kaniyang kinakasama sa Brgy. Western Bicutan, Taguig City.

Ayon sa Taguig City Police Station, napagbuntungan umano ng galit ng 28-anyos na suspek ang batang lalaki matapos silang mag-away ng ina nito.

Sinubukan pa umano ng ilang kapitbahay na awatin ang pagtatalo ng magka-live-in partner, ngunit sa halip na tumigil ay ipinagpatuloy pa rin ng suspek ang pananakit sa bata na nagtamo ng physical injuries.

Nahaharap ngayon ang suspek sa kasong paglabag sa Republic Act 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act, at sumailalim na rin siya sa inquest proceedings sa Taguig Prosecutor’s Office.

