NBI, nagsampa ng kaso laban sa asawa at anak ni Mike Defensor

Kinasuhan ng National Bureau of Investigation (NBI) ang asawa at anak ng dating kongresista na si Mike Defensor sa tanggapan ng mga piskal sa Pasig City.
Kinumpirma ni NBI Director Melvin Matibag na nagsampa sila ng kasong paglabag sa Anti-Trafficking in Persons Act laban kina Julie Rose Defensor, Miguel Gabriel Defensor, at iba pa. Kaugnay ito ng isinagawang operasyon ng NBI sa isang disco bar kung saan nasagip ang 54 na kababaihang hinihinalang biktima.
Ayon sa ulat ng NBI, pinagtatrabaho umano ang mga babae bilang “customer care assistants,” ngunit sa aktwal ay sexual exploitation kapalit ng halagang ₱10,000 hanggang ₱20,000.
Dagdag pa sa ulat, isinasagawa umano ang mismong pagsasamantala sa mga silid ng isang hotel na pagmamay-ari ng kumpanyang pinamamahalaan ng mag-inang Defensor.