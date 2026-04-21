Pampasaherong bus, nahulog sa bangin, 2 patay

Dalawa ang kumpirmadong nasawi at 41 naman ang nasugatan matapos maaksidente ang isang pampasaherong bus sa Brgy. Silangang Malicboy, Pagbilao, Quezon noong Lunes ng gabi.
Ayon sa ulat ng mga awtoridad, patuloy pa ang isinasagawang search and rescue operation ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office (MDRRMO), kasama ang Bureau of Fire Protection (BFP) at iba pang rescue teams. Kaagad namang dinala sa mga ospital ang mga sugatang pasahero.
Sa paunang imbestigasyon ng Pagbilao PNP, napag-alamang patungo sana sa Metro Manila ang bus mula Bicol nang mahulog ito sa bangin. Hinihinalang nakatulog ang driver habang nagmamaneho. Dahil dito, maaari siyang maharap sa kasong reckless imprudence resulting in homicide.
Sa kasalukuyan, patuloy na ginagamot ang mga biktima sa Quezon Medical Center sa Lucena City at sa iba pang mga ospital. Kabilang din sa mga nasugatan ang driver ng bus, na nagpapagaling ngayon sa ospital.