Tropical Storm “Hagupit”, patuloy na lumalakas

Patuloy na taglay ng tropical storm na may international name na “Hagupit” ang lakas nito habang kumikilos papalapit sa Guam.
Ayon sa PAGASA, huling namataan ang bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility (PAR), may layong 1,895 kilometro sa silangan ng Northeastern Mindanao.
May taglay itong lakas ng hanging umaabot sa 65 kilometro kada oras malapit sa gitna at pagbugsong hanggang 80 kilometro kada oras. Kumikilos ito pakanluran sa bilis na 20 kilometro kada oras.
Batay sa pagtataya ng PAGASA, inaasahang papasok ang bagyo sa PAR sa Sabado ng gabi o Linggo ng umaga, at tatawagin itong bagyong “Caloy.”