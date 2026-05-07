BINI, tinanggap ang kanilang parangal sa Senado

Kinilala ng Senado ang grupong BINI dahil sa kanilang makasaysayang pagtatanghal sa Coachella Valley Music and Arts Festival noong Abril 2026. Sila ang kauna-unahang Filipino group na nagtanghal sa nasabing pandaigdigang music festival sa California.
Sa ilalim ng Senate Resolution No. 370 na inihain ni Sen. Bam Aquino, binigyang-pugay ang grupo sa pagbibigay ng karangalan at inspirasyon sa kabataang Pilipino matapos nilang maipakita ang husay at talento ng mga Pinoy sa dalawang matagumpay na performances sa Coachella.
Personal na tinanggap ng grupo ang kopya ng resolusyon sa Senado, kung saan mainit silang sinalubong ng mga senador.
Pinuri rin ng Chairperson ng Senate Committee on Culture and the Arts Sen. Loren Legarda ang grupo dahil sa kanilang makasaysayang pagtatanghal na nagbigay-proud sa buong bansa.
