DYARYO TIRADA

Inflation rate, bahagyang bumilis noong Abril

PHOTO courtesy of PNA
Published on

Mas bumilis pa sa 7.2% ang inflation rate o pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo sa bansa noong nakaraang buwan ng Abril.

Ito ay mas mataas kumpara sa 4.2% na naitala noong Marso.

PSA: Inflation climbs to 7.2% in April

Ayon sa Philippine Statistics Authority, ito na ang pinakamataas na antas ng inflation sa nakalipas na tatlong taon.

Lumagpas din ito sa inaasahang inflation rate ng Bangko Sentral ng Pilipinas na nasa pagitan ng 5.6% at 6.4% para sa nasabing buwan.

Kabilang sa mga pangunahing dahilan ng pagtaas ay ang pagmahal ng presyo ng langis at mga pagkain, lalo na ang bigas.

