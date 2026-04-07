Inflation rate tumaas sa 4.1% noong Marso

Mas lalong bumilis ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at serbisyo sa bansa noong nakaraang buwan ng Marso.
Ayon sa Philippine Statistics Authority, umabot sa 4.1 percent ang inflation rate noong Marso, mas mataas kumpara sa 2.3 percent noong Pebrero at 2 percent noong Enero.
Lumagpas ito sa naunang inaasahan ng mga economic managers na nasa pagitan lamang ng 2 percent hanggang 4 percent, gayundin sa forecast ng Bangko Sentral ng Pilipinas na 3.1 percent hanggang 3.9 percent.
Ayon kay PSA Undersecretary at National Statistician Claire Dennis Mapa, ito na ang pinakamabilis na pagtaas ng inflation mula noong 2024, kung kailan naitala ang 4.4 percent.
Ang panibagong pag-akyat ng inflation ay nangyari sa gitna ng pandaigdigang krisis sa langis.