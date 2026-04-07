DYARYO TIRADA

Inflation rate tumaas sa 4.1% noong Marso

BECAUSE of slower price rises in food and non-alcoholic beverages, inflation in 2025 was much lower than 2024's 3.2 percent annual average. Photo courtesy of Philippine News Agency
Mas lalong bumilis ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at serbisyo sa bansa noong nakaraang buwan ng Marso.

Ayon sa Philippine Statistics Authority, umabot sa 4.1 percent ang inflation rate noong Marso, mas mataas kumpara sa 2.3 percent noong Pebrero at 2 percent noong Enero.

Lumagpas ito sa naunang inaasahan ng mga economic managers na nasa pagitan lamang ng 2 percent hanggang 4 percent, gayundin sa forecast ng Bangko Sentral ng Pilipinas na 3.1 percent hanggang 3.9 percent.

Ayon kay PSA Undersecretary at National Statistician Claire Dennis Mapa, ito na ang pinakamabilis na pagtaas ng inflation mula noong 2024, kung kailan naitala ang 4.4 percent.

Ang panibagong pag-akyat ng inflation ay nangyari sa gitna ng pandaigdigang krisis sa langis.

inflation

