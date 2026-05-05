31 aftershocks naitala ng Phivolcs matapos ang magnitude 6 na lindol sa Eastern Samar

Nakapagtala ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology (Phivolcs) ng 31 aftershocks noong Martes kasunod ng magnitude 6.0 na lindol na tumama sa San Julian, Eastern Samar noong Lunes, 4 Mayo 2026.
Ayon sa ahensya, may lalim na humigit-kumulang 56 kilometro ang lindol. Ang mga aftershock ay may lakas na mula sa magnitude 1.2 hanggang 3.2.
Naganap ang lindol 2:09 ng hapon at naramdaman sa mga lalawigan ng Iloilo, Sorsogon, at Camarines Sur.
Ayon sa Phivolcs, walang inilabas na tsunami warning, ngunit pinayuhan ang publiko na manatiling alerto dahil maaaring magpatuloy ang mga aftershock sa mga susunod na araw.