Mga mangingisda, gagawing bantay-dagat ng ni Gibo Teodoro

Layunin ng Department of National Defense (DND) na palakasin ang pakikipag-ugnayan sa mga mangingisda upang makatulong ang mga ito sa pagbabantay sa West Philippine Sea.
Ayon kay Defense Sec. Gilberto Teodoro Jr., kailangang maorganisa ang mga mandaragat upang mas mapaigting ang pagmamanman sa exclusive economic zone ng bansa.
Binigyang-diin din niya na ang mga mangingisda ang isa sa mga direktang makikinabang sa maayos na paglinang at pangangalaga ng likas na yaman sa WPS.
Dagdag pa ng kalihim, patuloy na naaapektuhan ng umiiral na tensyon ang lugar sa mga nakalipas na taon.
Ginawa ni Teodoro ang pahayag sa Ilocos Norte kasabay ng pamamahagi ng tulong pinansyal mula sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources (BFAR) para sa mahigit 700 mangingisda na pansamantalang hindi pumalaot dahil sa Balikatan Exercises.
Tinatayang hindi bababa sa apat na araw na kita ang mawawala sa mga mangingisda sa probinsya dahil sa isinasagawang counter-landing at maritime strike exercises, na bahagi ng nagpapatuloy na war games ng Pilipinas at Estados Unidos.
Nakatakdang isagawa ang naturang drill sa Lunes, habang magtatapos naman ang Balikatan sa Biyernes, ika-8 ng Mayo.