Meralco: Pagtaas ng generation charge dulot ng forex

Ipinaliwanag ng Meralco sa Senado nitong Miyerkules, ika-29 ng Abril, na ang mataas na singil sa generation charge ay dulot ng pagbabago sa foreign exchange o palitan ng piso laban sa dolyar.
Ipinatawag ang kumpanya, kasama ang Energy Regulatory Commission (ERC), upang magpaliwanag. Ayon kay Senador Sherwin Gatchalian, chairman ng Proactive Response and Oversight for Timely and Effective Crisis Strategy (PROTECT) Committee, kuwestiyonable ang 75 sentimos kada kilowatt-hour na singil sa generation charge.
Dahil dito, sinabi ni Gatchalian na posibleng magkaroon pa ng panibagong “bill shock,” lalo’t hindi pa kabilang sa mga dahilan ng pagtaas ng singil sa kuryente ang pagmahal ng presyo ng langis.
Nanawagan din si Sen. Gatchalian sa ERC na makialam na, dahil may kapangyarihan itong ipag-utos na ipatupad nang paunti-unti ang pagtaas ng singil sa kuryente.