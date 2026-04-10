MERALCO, may taas-singil ngayong Abril

Tataas ang singil sa kuryente ng Manila Electric Company (MERALCO) ngayong Abril.
Ayon sa MERALCO, madadagdagan ng 53 sentimos kada kilowatt-hour ang singil, na katumbas ng humigit-kumulang P107 na dagdag sa buwanang bayarin ng isang sambahayang kumokonsumo ng 200 kilowatt-hour. Ito ay dulot ng pagtaas ng generation charge, na naapektuhan ng paghina ng piso laban sa dolyar at ng pagmahal ng liquefied natural gas bunsod ng tensyon sa Middle East.
Gayunpaman, ayon sa utos ng Energy Regulatory Commission, hindi na ito hahatiin pa o uutay-utayin dahil hindi naman lumagpas sa isang piso ang itinaas ng singil.