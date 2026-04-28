TODA president, patay matapos atakihin sa puso habang nakapila sa ayuda

Isang 57-anyos na pangulo ng Tricycle Operators and Drivers Association (TODA) ang nasawi habang naghihintay ng cash payout sa bayan ng Guimba, Nueva Ecija noong ika-24 ng Abril.
Ayon sa mga saksi, si Orlando Sebastian, pangulo ng TODA sa Barangay Bacayao, ay naghihintay ng P5,000 cash payout mula sa DSWD sa payout center habang tinutulungan ang kanyang mga miyembro nang bigla siyang nahilo at inatake ng kombulsyon.
Agad siyang dinala sa pinakamalapit na pagamutan ngunit idineklarang dead on arrival. Nasa Eternal Garden na ang kanyang mga labi.
Ayon pa sa mga saksi, alas-7:45 ng umaga ang itinakdang call time ng payout ng DSWD na ginanap sa isang open gym. Sa araw na iyon, umabot sa matinding init ang heat index sa Nueva Ecija na nasa pagitan ng 42°C hanggang 45°C, na kabilang sa “Danger” category (41°C hanggang 54°C).
Ayon sa kanyang asawa na si Lorena, kamakailan lamang ay nagpa-checkup si Sebastian at napag-alamang may problema ito sa puso, kaya pinayuhan siyang iwasan ang mabibigat na gawain.
Samantala, inatasan na ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang ahensya na lumipat sa digital at online payout system, kabilang ang paggamit ng e-wallets at electronic disbursement, upang maiwasan ang pagsisiksikan sa mga payout.