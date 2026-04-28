SUBSCRIBE NOW SUPPORT US
DYARYO TIRADA

84 Brgy. sa Batangas, dinedma? Palasyo, sumagot sa puna ni Leviste

Published on

Iginiit ng Malacañang na walang barangay ang sadyang inalis sa pamamahagi ng ayuda sa Batangas sa ilalim ng programang Bawat Bayan Makikinabang.

Ito ay bilang tugon sa pahayag ni Batangas Congressman Leandro Leviste na may 84 na barangay sa kanyang distrito ang hindi naisama sa distribusyon at kanyang panawagan para sa imbestigasyon sa implementasyon ng programa.

Ayon kay Palace Press Officer Usec. Claire Castro, may ilang barangay na hindi nakapagsumite ng kumpletong dokumento kaya hindi sila naisama sa listahan ng mga benepisyaryo. Binigyang-diin niya na kinakailangan ang mga requirements upang maiwasan ang posibleng pagkwestyon ng Commission on Audit sa paggamit ng pondo.

Tiniyak din ng Malacañang na walang pinipili ang administrasyon, at lahat ng barangay ay makatatanggap ng tulong basta’t kumpleto ang kanilang mga dokumento.

Leandro Leviste
Claire Castro
logo
Daily Tribune
tribune.net.ph