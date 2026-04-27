Inang nakayapak sa kalsada karga ang sanggol na anak, sinaklolohan ng mga babaeng pulis

BAGUIO CITY —Nagbigay ng tuloy ang dalawang babaeng pulis sa Kalinga matapos tulungan ang isang inang nasa matinding pangangailangan at ang kanyang sanggol sa gitna ng isang rutinang checkpoint operation.
Nagsasagawa ng checkpoint ang mga tauhan ng Pinukpuk Municipal Police Station noong ika-23 ng Abril nang mapansin nina Police Corporal Jaynifer D. Pattal at Police Corporal Arlyn D. Dumayag-Peng-at ang isang inang nakayapak na karga ang kanyang sanggol habang dumaraan sa lugar.
Napansin ng mga pulis na tila pagod at nanghihina ang babae kaya agad silang nag-alok ng tulong.
Sinuri nila ang kalagayan ng sanggol, bumili ng diaper, at tumulong sa paglilinis nito. Nagbigay rin ng tulong ang mga kalapit na residente sa pamamagitan ng pagbibigay ng ekstrang damit para sa bata.
Binigyan ang ina ng pagkain at tubig at pinayagang makapagpahinga. Nagbigay rin ang mga pulis ng pinansyal na tulong para sa pamasahe upang matiyak ang kaligtasan ng mag-ina.
Si Pattal ay tubong Pinukpuk, habang si Dumayag-Peng-at naman ay mula sa Tabuk City, kapwa sa Kalinga.
Pinuri naman ang dalawang babaeng pulis dahil sa kanilang kabutihang-loob at pagmamalasakit.