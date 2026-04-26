Alert level sa apat na bulkan, nakataas; posibleng pagputok inaantabayanan

Iniulat ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology (PHIVOLCS) nitong Linggo na nananatili ang mga alert level sa Taal, Mayon, Kanlaon, at Bulusan kasunod ng mga aktibidad ng bulkan kamakailan lamang.
Napasailalim sa Alert Level 1 ang Taal Volcano sa Batangas, Alert Level 2 ang Mt. Kanlaon sa Negros Island, Alert Level 1 ang Mt. Bulusan sa Sorsogon, at Alert Level 3 naman ang Mayon Volcano sa Albay.
Batay sa pinakahuling 24-oras na monitoring ng PHIVOLCS mula 12:00 AM ng Sabado, 25 Abril hanggang 12:00 AM ng Linggo, 26 Abril, naitala ang mababa hanggang mataas na antas ng aktibidad ng bulkan sa apat na bulkan na patuloy na binabantayan.