Naudlot na biyahe ni VP Sara isang 'world tour' ayon kay Castro

Tinawag ni Palace Press Officer Usec. Claire Castro na isang “world tour” ang naudlot na biyahe ni Vice President Sara Duterte.
Ayon kay Castro, kung nais lamang umano ng bise presidente na magbakasyon at maglibot sa iba’t ibang bansa, dapat ay hayaan na ito lalo na’t wala naman siyang immigration lookout bulletin order o precautionary hold departure order.
Ang pahayag na ito ni Castro ay tugon sa sinabi ni VP Sara na huli na umano ang naging pag-apruba ng Malacañang sa kanyang aplikasyon para sa travel authority.