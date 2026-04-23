Mga biyahe ni VP Sara, ipagpapaliban muna

Hindi na itutuloy ni Vice President Sara Duterte ang kanyang planong mga biyahe sa ibang bansa matapos umano ang huling minutong pag-apruba sa kanyang travel authoritypag-apruba sa kanyang travel authority sa huling minuto
Dahil dito, maghahain si VP Sara ng panibagong kahilingan para sa travel authority at umaasa siyang ito ay agad na mapoproseso upang makapaghanda siya nang maayos para sa kanyang pag-alis.
Hiniling din niya na manatiling kumpidensyal ang detalye ng kanyang biyahe para sa kanyang seguridad.
Matatandaang nauna nang inaprubahan ni Sec. Ralph Recto ang kanyang travel authority para sa mga planong pagbisita sa Netherlands, South Korea, Belgium, Germany, United Kingdom, at Northern Ireland.