'Mini impeachment trial' para kay VP Sara, kasado na

Idineklara ng House Committee on Justice na may sapat na batayan ang ikatlo at ikaapat na impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte.
Ayon sa komite, nabigo ang pangalawang pangulo na tugunan ang mga paratang sa kanyang isinumiteng answer ad cautelam.
Dahil dito, ayon sa House Justice Panel, magpapatuloy sila para sa isang "mini trial,” o pormal na pagdinig, kung saan ihaharap ng magkabilang panig—ang mga nagrereklamo at ang kampo ng bise-presidente—ang kanilang ebidensya at mga saksi.
Nakatakda ang mga pagdinig sa ika-25 ng Marso, at ika-14, 22, 29 ng Abril.
Samantala, inaprubahan din ng Kamara ang isang resolusyon na nagpapahintulot sa komite na ipagpatuloy ang pagdinig sa impeachment case ni Duterte kahit naka-recess ang Kongreso.