Luistro, may patutsada sa pag-isnab ni VP Sara sa hearing

Na-ghost na, na-gaslight pa—ito ang matinding patutsada ni House Justice Committee Chairperson Gerville Luistro kay Vice President Sara Duterte sa gitna ng patuloy nitong hindi pag-attend sa impeachment hearing.
Sa kanyang opening statement, iginiit ni Luistro na mas pinipili umano ni VP Sara na ipagtanggol ang sarili sa pamamagitan ng mga press release at social media posts. Binigyang-diin din niya na hindi sa PR nasusukat ang katotohanan, kundi sa mga dokumento at sinumpaang salaysay.
Sa kabila nito, tiniyak ni Luistro na kahit wala ang presensya ng pangalawang pangulo, magpapatuloy ang kanilang mandato na busisiin ang mga iniharap na ebidensya.