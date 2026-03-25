Pagdinig ukol sa impeachment case laban kay VP Sara, nagsimula na

Nagsimula ngayong araw, ika-25 ng Marso ang pormal na pagdinig ng House Committee on Justice kaugnay ng impeachment case laban kay Bise Presidente Sara Duterte.
Bagama’t hindi dumalo ang Bise Presidente, ipinagpatuloy ng komite ang presentasyon ng mga ebidensya at testimonya mula sa mga complainant.
Dalawang impeachment complaints ang kinilala ng komite bilang sapat sa porma at substansiya. Ang mga ito ay nakabatay sa mga alegasyon ng paglabag sa Konstitusyon at maling paggamit ng kapangyarihan.
Sa pamamagitan ng kanyang legal team, nagsumite si Duterte ng opisyal na tugon na humihiling na ibasura ang mga reklamo dahil umano sa kakulangan ng matibay na batayan.
Ayon kay Committee Chair Gerville Luistro, magpapatuloy ang proseso alinsunod sa itinatakda ng Konstitusyon kahit wala ang Bise Presidente.
Inaasahang tatagal ang pagdinig habang inihaharap ang iba’t ibang dokumento at testimonya ng mga saksi. Kapag nakitaan ng sapat na ebidensya, maaaring isumite ng komite ang kanilang ulat sa plenaryo ng Kamara, kung saan boboto kung itutuloy ang impeachment trial sa Senado.