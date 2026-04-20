Libreng toll sa mga sasakyang nagdadala ng agricultural products, sinimulan na

Sinimulan na ngayong araw ang pagpapatupad ng libreng toll sa lahat ng expressway sa bansa para sa mga sasakyang nagdadala ng produktong agrikultural.
Layunin ng programang ito na mabawasan ang gastos ng mga trucker at magsasaka, gayundin ang maiwasan ang pagkaantala sa suplay ng pagkain sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis.
Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel, tatagal ng isang buwan ang libreng toll upang makabenepisyo, kinakailangang rehistrado sa Department of Agriculture (DA) ang mga sasakyan at may nakakabit na RFID sticker.
Samantala, pinalawak din ng pamahalaan ang programa sa subsidized rice matapos ipag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos ang mas malawak na implementasyon ng P20 kada kilong bigas.
Ayon pa kay Laurel, layunin ng pagpapalawak na ito na mapanatiling abot-kaya ang mga pangunahing bilihin sa kabila ng mga panlabas na salik na nagtutulak sa pagtaas ng presyo sa merkado.