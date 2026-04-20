Simbahan sa Montalban, ninakawan: 2 electric guitar, iba pa, tinatangay

Isang Christian community church sa Southville 8B, San Isidro, Rodriguez (dating Montalban), Rizal ang ninakawan noong nakaraang linggo, isang araw matapos ipagdiwang ang ika-14 na anibersaryo nito.
Kabilang sa mga tinangay na gamit ang mga instrumentong pangmusika at teknikal na kagamitan: dalawang electric guitar, mixer, equalizer, at rice cooker.
Kinilala ang simbahan bilang God’s Creation Full Gospel Global Ministry, isang evangelical church na nagdiwang ng anibersaryo noong ika-12 ng Abril, gamit ang parehong mga kagamitan. Batay sa paunang impormasyon, posibleng naganap ang pagnanakaw mula Lunes ng gabi, ika-13 ng Abril o Martes ng madaling araw habang ang simbahan ay nakakandado at walang tao.
Ayon sa source, ang paunang halaga ng mga nawawalang gamit, hindi pa kasama ang dalawang electric guitar, ay umaabot sa P19,000. Pansamantalang nanghihiram ang simbahan ng electric guitar mula sa isa sa mga miyembro nito habang mag-iipon pa ng pondo para mapalitan ang mga nawalang gamit.